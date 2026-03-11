Россиянин получил срок за то, что избил и укусил полицейского

В Ростовской области осудили мужчину, который избил и укусил полицейского

В Ростовской области вынесли приговор мужчине, который, будучи пьяным, напал на полицейского. Об этом сообщает panram.ru.

Инцидент произошел 3 января на лестничной клетке многоквартирного дома в городе Новошахтинске — мужчина в состоянии алкогольного опьянения дебоширил. Когда прибывший участковый попытался его успокоить, агрессор набросился на него с кулаками. Нападавший ударил правоохранителя ногой в живот и укусил его за палец левой руки.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным. Нападавшему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.

