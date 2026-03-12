Размер шрифта
Общество

«Бизнесу придется принять»: зумеры изменили российский рынок труда

HR-эксперт Зеленкова: компании, которые не услышат зумеров, проиграют
GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

На рынке труда происходит революция и структурные изменения, а во главе этого бунта — поколение Z. Зумеры первыми поняли, что работа больше не гарантирует стабильность: новое поколение меняет логику труда, и выиграют те работодатели, которые примут новые правила игры. Об этом «Газете.Ru» рассказала HR-директор КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова.

«Отказ от переработок и частая смена работодателей — это вполне рациональная адаптация к новой экономической реальности, а разговоры о кризисе трудовой этики, в котором виновато поколение Z, во многом уводят нас от сути происходящих изменений на рынке труда», — считает эксперт.

По ее словам, поколение Z вышло на рынок в условиях нестабильности и снижения предсказуемости карьерных траекторий. Это первое поколение, которое изначально не связывает лояльность одной компании с гарантией стабильности. Их отношение к работе более прагматичное: они оценивают, какие усилия прикладывают и какой результат получают взамен.

«На самом деле зумеры работают не меньше старших коллег, а зачастую больше. Но они иначе смотрят на баланс между вкладом и вознаграждением. В условиях роста стоимости жизни и ограниченного горизонта планирования смена работодателя зачастую становится самым быстрым и понятным способом увеличить доход и ускорить профессиональный рост», — поделилась Зеленкова.

Зумеры — объективно самое образованное и технологически подкованное поколение в истории рынка труда, считает эксперт. Молодые сотрудники готовы качественно выполнять свою работу, но не считают нормой постоянные неоплачиваемые переработки и размытые ожидания. Это отражает пересмотр прежней модели, в которой дополнительные усилия автоматически воспринимались как обязательные.

«Рынок труда стал по-настоящему двусторонним. Сегодня сотрудники выбирают работодателя так же внимательно, как работодатель выбирает их. И если компании хотят оставаться конкурентоспособными, им необходимо пересматривать управленческие подходы — делать карьерные треки прозрачными, систему вознаграждения понятной, а корпоративную культуру — более уважительной к личному времени», — констатировала Зеленкова.

Поколение Z быстрее других адаптируется к изменившимся условиям, тормозят скорее работодатели, делая вид, что ничего не происходит. Именно от готовности бизнеса услышать этот сигнал во многом зависит, как будет выглядеть новая модель занятости в ближайшие годы, считает эксперт.

Ранее россиянам рассказали, на каких работах сейчас реальнее всего получить бесплатное жилье.

 
