Армия

«Хезболла» объявила о начале операции «Съеденный орел» против Израиля

Fars: «Хезболла» начала операцию «Съеденный орел» против Израиля
Violeta Santos Moura/Reuters

Шиитское движение «Хезболла» объявило о начале операции «Съеденный орел», направленной против Израиля. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на заявление группировки.

«Во имя Бога, милостивого, милосердного. И послал он на них полчища птиц, которые забрасывали их камнями из обожженной глины, и сделал их подобными соломе. Бог, всевышний, величайший, сказал истину. Исламское сопротивление объявляет о начале операции «Съеденный орел», — говорится в заявлении движения.

По данным газеты The Times of Israel, «Хезболла» выпустила около 100 ракет по территории Израиля. По предварительным данным, в результате обстрела два человека получили легкие ранения. Их доставили в больницу.

9 марта израильская армия начала «ограниченную и целенаправленную» наземную операцию против «Хезболлы» на юге Ливана. Официальный представитель ЦАХАЛ Надав Шошани заявил, что это «не начало большой наземной операции», а «часть передовой оборонительной позиции» израильской армии. Он отметил, что речь идет об ограниченном рейде, что означает «проникновение, устранение проблемы и отступление».

Ранее Ливан осудил атаки «Хезболлы» по острову Кипр.

 
