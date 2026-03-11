В пекарне «Машенька» заявили, что освобождение от НДС позволит им «задышать свободнее»

Минфин РФ предложил освободить до конца года от уплаты НДС организации и ИП, работающие в сфере общепита. Владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов, который обращался Владимиру Путину в ходе прямой линии с вопросом о высоких налогах, заявил «Газете.Ru», что меры позволили бы его бизнесу «задышать свободнее».

«Надеюсь, предложение Минфина будет в ближайшее время законодательно закреплено. Это очень будет сильным подспорьем для нас, для наших коллег. Для конкретно нашей пекарни это практически в два раза сократит налоговую нагрузку, которая очень сильно увеличилась с 1 января текущего года. Безусловно, мы рассматриваем эту инициативу как для нас очень положительную, радостную. Она позволит нам задышать посвободнее и задуматься о развитии, что мы в принципе сейчас и делаем — фудтрак открываем. Наверное, в ближайшее время в Люберцах, будем пробовать это направление развивать, поскольку это позволяет экономить на аренде, искать новые локации без дорогостоящего ремонта. Может быть, этот вектор для нас положительным опытом окажется и поможет дополнительные источники заработка найти», — сказал он.

В ходе прямой линии предприниматель из Люберец, владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов задал вопрос Владимиру Путину о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. Президент в разговоре с предпринимателем попросил прислать продукцию на пробу. И тоже отправил ему подарки — икону и вино.

В конце января Максимов рассказывал «Газете.Ru», что пекарня «Машенька» может закрыться к апрелю-маю из-за вступившего в силу с 1 января 2026 года повышения налогов — основная ставка НДС выросла с 20 до 22%.

2 марта Минфин РФ сообщил о внесении в правительство поправок, направленных на смягчение перехода малого бизнеса на обновленные с 2026 года налоговые режимы. В ведомстве уточнили, что на период с 1 апреля по 31 декабря 2026 года от НДС предлагается освободить организации и индивидуальных предпринимателей в сфере общепита на УСН и ПСН, которые стали плательщиками НДС с 2026 года. При этом бизнесу не потребуется соблюдать условия о соответствии уровня средней зарплаты за прошлый год средней зарплате по региону.

Ранее россиянам рассказали, что ждет малый бизнес в 2026 году.