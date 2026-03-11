Генпрокуратура попросила наложить арест на все имущество Галицкого

Генпрокуратура России потребовала обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество инвестора Александра Галицкого. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда Москвы.

В суде сообщили, что Генпрокуратура направила иск о запрете деятельности объединения, включающего Александра Галицкого и корпорацию Almaz Capital Partners в связи с осуществлением экстремистской деятельности и обращении имущества в доход государства.

В публикации газеты «Известия» отмечается, что в исковом заявлении речь идет о двух нежилых зданиях и земельном участке в деревне Обушково Истринского района Подмосковья, жилом здании в Истре, квартире в Пресненском районе Москвы, а также четырех машино-местах в Красносельском районе столицы.

Также Генпрокуратура просит наложить арест на все движимое и недвижимое имущество Галицкого, включая транспортные средства, воздушные и водные суда, маломерные суда, самоходные машины и другие виды техники.

Кроме этого, ведомство просит запретить деятельность корпорации инвестора Almaz Capital Partners на территории России, утверждается в публикации.

В октябре 2025 года Пресненский суд Москвы наложил арест на имущество Галицкого на сумму более 400 млн рублей.

Ранее сообщалось, что имущество экс-замминистра обороны РФ Цаликова могут изъять в пользу государства.