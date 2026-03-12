СМИ: Иран обстрелял связанные с США танкеры у берегов Ирака

У берегов Ирака под обстрел попали два иностранных нефтяных танкера

Под обстрел у берегов Ирака попали два нефтяных танкера иностранных компаний, сообщает Shafaq News.

В силовых структурах рассказали, что атакованные на границе с Кувейтом корабли «могут быть связаны с США». В результате обстрела на борту произошел взрыв и начались пожары. Оба танкера значительно повреждены.

По предварительной информации, удар нанес Иран.

На прошлой неделе Исламская Республика объявила о фактическом закрытии Ормузского пролива — одного из ключевых нефтяных маршрутов мира. Как заявили иранские военные, через него запрещено движение любых судов, включая нефтяные танкеры и коммерческие корабли. Трафик в стратегическом коридоре почти остановился, а часть судов подверглась ракетным ударам. Что происходит в Персидском заливе и чем это грозит мировому рынку нефти — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент США обвинил Иран в ударе по школе для девочек американской ракетой.