Небензя назвал самообороной атаки Ирана на соседние страны

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что ответные удары Ирана направлены против военных объектов и инфраструктуры США, расположенных на территории стран Ближнего Востока. Его слова передает ТАСС.

По его словам, иранские власти неоднократно подчеркивали, что их действия направлены не против стран региона, а против расположенных на их территории американских военных объектов, поэтому они являются законными целями в рамках права Ирана на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

11 марта Совет Безопасности ООН принял резолюцию Бахрейна, осуждающую атаки Ирана на арабские страны. Документ поддержали 13 из 15 членов Совбеза. Россия и Китай от голосования воздержались.

1 марта Небензя заявлял, что действия Израиля и США в отношении Ирана направлены на уничтожение неудобной Западу страны.

Ранее сообщалось, что в ООН обеспокоены атаками Израиля на иранскую энергосистему.