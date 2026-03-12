Российские инженеры создали систему, определяющую по звуку невидимые для радаров дроны

Команда Передовой инженерной школы СВЧ-электроники и Института радиоэлектроники и информатики РТУ МИРЭА разработала акустическую систему обнаружения невидимых для радаров беспилотников, которая ловит их по звуку. Об этом «Газете.Ru» рассказали в РТУ МИРЭА.

Сегодня многие дроны остаются невидимыми для классических радаров: радиолокаторы плохо видят малоразмерные цели на низкой высоте, а если аппарат управляется по оптоволокну или летит автономно по координатам, радиочастотные средства обнаружения вообще бесполезны. Новая разработка позволит пассивно отслеживать такие аппараты в любую погоду, определять их координаты и даже модель по акустической сигнатуре.

Разрабатываемая акустическая система использует микрофоны, распределенные по охраняемой территории. Она непрерывно слушает воздушное пространство, выделяет из шума характерные звуки беспилотников и сравнивает их с базой акустических сигнатур. Если дрон обнаружен, система методом триангуляции определяет его координаты, скорость и направление полета, после чего выдает сигнал тревоги.

Преимущество такого подхода — полная пассивность: система ничего не излучает, ее невозможно засечь, она работает, не боясь помех. Анализ спектра звука позволяет не просто засечь объект, но и идентифицировать его тип, а иногда и конкретную модель — у каждого дрона свой «голос».

«Мы не пытаемся конкурировать с радарами — мы закрываем их слепые зоны. Если дрон летит низко, если он маленький, если он не излучает радиосигнал — радиолокатор его не увидит. Но он все равно шумит. Винты, двигатель, корпус — у каждого аппарата есть своя акустическая подпись. Мы учим машину слышать эти звуки, отличать дрон от ветра или пролетающей птицы и точно определять, откуда он летит. Это как поставить вокруг объекта невидимую слуховую сеть», — рассказал ассистент кафедры конструирования и производства радиоэлектронных средств Института радиоэлектроники и информатики РТУ МИРЭА, лидер проекта Владимир Шеденко.

Система особенно актуальна для защиты критически важных объектов, где нужна надежная работа в любых условиях. МЧС, например, сможет использовать ее для обеспечения безопасности в зонах чрезвычайных ситуаций, где летает много беспилотников и нужно контролировать, чтобы они не мешали работе и не создавали угроз. Также это востребовано в логистических хабах, в сельском хозяйстве, где агродроны работают бок о бок с людьми, и для защиты от промышленного шпионажа. Мы создаем не просто детектор, а систему, которая понимает, что именно летит и куда.

Проект получил грант акселерационной программы РТУ МИРЭА, что позволит инженерам завершить разработку минимально жизнеспособного продукта и подать заявку на патент.

Ранее россиян предупредили об опасности хранения продуктов в пакетах в морозилке.