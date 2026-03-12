«Хезболла» нанесла удар по городам на севере Израиля

Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в рамках новой военной операции нанесла удар по городам в северной части Израиля. Об этом сообщает панарабский телеканал Al Mayadeen.

По населенным пунктам Кирьят-Шмона и Нагария были выпущены десятки ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов. В «Хезболле» подчеркнули, что перед обстрелом предупредили израильтян о необходимости немедленной эвакуации.

Кроме того, ракетные удары были нанесены по семи базам израильской армии и военно-промышленному предприятию.

По информации 12 канала телевидения Израиля, в течение трех часов по северным районам страны были выпущены свыше 150 ракет.

11 марта «Хезболла» объявила о начале операции «Съеденный орел», направленной против Израиля.

9 марта израильская армия начала «ограниченную и целенаправленную» наземную операцию против «Хезболлы» на юге Ливана. Официальный представитель ЦАХАЛ Надав Шошани заявил, что это «не начало большой наземной операции», а «часть передовой оборонительной позиции» израильской армии. Он отметил, что речь идет об ограниченном рейде, что означает «проникновение, устранение проблемы и отступление».

Ранее Ливан осудил атаки «Хезболлы» по острову Кипр.