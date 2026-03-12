Аналитик заявил, что средняя зарплата в России превысила 100 тысяч рублей

Средняя зарплата в России по итогам 2025 года составила 100,4 тыс. рублей против 88 тысяч годом ранее. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на аналитика «БКС Мир инвестиций» Кирилла Кононова.

Номинальная среднемесячная зарплата с 2000 года росла в среднем на 18% в год, отметил аналитик.

По его словам, не было ни одного года, когда бы среднегодовая зарплата падала. Он уверен, что теперь можно ожидать, что средняя номинальная зарплата теперь всегда будет превышать 100 тыс. рублей.

Среднемесячная начисленная зарплата в России рассчитывается путем деления фонда начисленной заработной платы (все выплаты, включая премии и НДФЛ) за определенный период на среднесписочную численность работников и на количество месяцев в этом периоде.

8 марта ТАСС сообщил, что с декабря прошлого года средняя зарплата по всей стране выросла более чем на 40 тыс. рублей., составив 139 727 рублей.

Ранее в Росстате заявили о сокращении продолжительности рабочего дня в России.