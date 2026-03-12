Опровергнут миф о необходимости обязательно пить два литра воды в день

Нефролог Проскура опровергла миф о том, что надо пить два литра воды в день

Ежегодно во второй четверг марта отмечается Всемирный день почки. Заболевания этих органов входят в число наиболее распространенных хронических патологий, при этом долгое время могут протекать бессимптомно. Врач-нефролог нефрологического отделения Российской детской клинической больницы Минздрава России Мария Проскура рассказала «Газете.Ru», какие распространенные представления о почках не соответствуют действительности и на какие симптомы действительно стоит обращать внимание.

Миф 1. Если появились отеки — значит, проблема точно в почках.

«Отеки не являются специфическим признаком почечной патологии. Они могут возникать при заболеваниях сердца, печени, нарушениях венозного оттока или гормональных изменениях, например, при снижении функции щитовидной железы. При болезнях почек отеки действительно возможны, но это происходит при выраженной потере белка с мочой или остром повреждении почек, однако на ранних стадиях хроническая болезнь почек выявляется только по анализам: по появлению белка в моче, по повышению уровня креатинина и снижении скорости клубочковой фильтрации (СКФ) менее 60 мл/мин/1.73м2», — объяснила она.

Миф 2. Нужно обязательно пить два литра воды в день.

«Универсальной нормы жидкости не существует, особенно для детей. Потребность зависит от возраста, массы тела, климата, уровня физической активности, количества съеденной поваренной соли и состояния здоровья. Избыточное потребление воды не «промывает» почки и не предотвращает их болезней, оправдано только для пациентов с камнями почек, в таком случае врач об этой мере профилактики камнеобразования обязательно скажет пациенту. Более того, при некоторых состояниях — например, при сердечной недостаточности или сниженной функции почек — излишнее употребление жидкости может быть нежелательным, приводить к повышению артериального давления и жизнеугрожающим состояниям», — рассказала врач.

Миф 3. Почки у детей болят спереди, а у взрослых — сзади.

«Анатомически почки расположены в поясничной области вне зависимости от возраста. Почка имеет нервные окончания только в своей капсуле — специальной внешней оболочке из соединительной ткани. Если капсула растягивается (при воспалении, агрессивном росте кист внутри почки, при нарушении оттока мочи, которое резко возникло, к примеру, из-за камня), то возникает боль. Боль при остром воспалительном процессе чаще ощущается в пояснице или в боку, а может выявляться при «постукивании» врачом по пояснице — так называемый положительный симптом поколачивания. При этом многие хронические заболевания почек в большинстве случаев не вызывают болевых ощущений», — пояснила нефролог.

Миф 4. Если посидеть на холодном, обязательно будет пиелонефрит.

«Пиелонефрит — это бактериальная инфекция почки. Холод сам по себе не вызывает заболевание. Однако переохлаждение может снижать защитные механизмы организма и создавать условия для развития инфекции при наличии возбудителя, обратном токе мочи (рефлюксе) или при уже имеющемся цистите, как «восходящая» инфекция», — рассказала эксперт.

Миф 5. Травы и БАДы помогают «почистить» почки.

«В организме ни печень, ни почки не нуждаются в «чистках», так как не загрязнены, а строение их настолько сложное и филигранное, что даже ЗD-принтер еще не разобрался, как «напечатать» их без потери их сложнейших функций. Также нет никаких научных доказательств эффективности волшебных капельниц, отваров и таблеток из группы БАДов. Более того, прием этих добавок и растительных препаратов может привести к токсическому поражению почек и ухудшению их функции, порой вплоть до полной потери, с последующим диализом и трансплантацией почки», — заметила врач.

Миф 6. Если есть много белка, обязательно возникнут проблемы с почками.

«У здорового человека умеренно повышенное потребление белка (2–3 г на кг безжировой массы тела) в рационе не приводит к заболеваниям почек.

Однако людям с уже имеющейся хронической болезнью почек действительно может потребоваться ограничение белка в рационе — такие рекомендации всегда должны даваться врачом индивидуально», — предостерегла она.

Миф 7. Болезни почек возникают только в пожилом возрасте.

«Почечные заболевания могут развиваться в любом возрасте, включая детский. У детей чаще встречаются врожденные аномалии развития мочевыводящей системы, наследственные заболевания почек и инфекции мочевых путей. Поэтому регулярные профилактические осмотры, ультразвуковые скрининги и лабораторные исследования (биохимия крови и общий анализ мочи) имеют важное значение для раннего выявления возможных нарушений», — констатировала нефролог.

Основа профилактики заболеваний почек — контроль артериального давления и уровня глюкозы крови, поддержание здорового веса, отказ от бесконтрольного приема обезболивающих препаратов, достаточный уровень физической активности и потребление свежих фруктов и овощей, а также регулярное обследование людей из групп риска.

«Хроническая болезнь почек на ранних стадиях хорошо поддается контролю, поэтому своевременная диагностика играет ключевую роль», — резюмировала врач.

Ранее врач предупредил, когда камни в почках требуют срочной операции.