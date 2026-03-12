«ПСЖ» с Сафоновым в составе разгромил «Челси» в плей-офф Лиги чемпионов

Французский «Пари Сен-Жермен» одержал крупную победу в первом матче противостояния 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов над английским «Челси» из Лондона — 5:2. Ворота команды Луиса Энрике защищал россиянин Матвей Сафонов, совершивший несколько качественных спасений и невиноватый в пропущенных мячах.

В первом тайме «ПСЖ» открыл счет благодаря удару Брэдли Баркола после скидки Жоау Невеша, но вскоре Мало Гюсто восстановил равновесие. На 40-й минуте после спасения Сафонова хозяева убежали в контратаку, и действующий обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле завершил ее голом.

Но во втором тайме уже контратака «Челси» привела к голу Энцо Фернандеса. Ничейный счет продержался до 74-й минуты, пока голкипер «Челси» Филип Йоргенсен не допустил ошибку в передаче, что привело к голу Витинье. А дальше два мяча оформил вышедший на замену Хвича Кварацхелия, установивший окончательный счет на табло.

Ранее «Ливерпуль» проиграл «Галатасараю» в матче Лиги чемпионов.