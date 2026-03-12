Нефтяной танкер атакован в Персидском заливе недалеко от побережья Ирака, на судне начался пожар Об этом сообщил портал Shafaq News, передает ТАСС.

По его данным, мощный взрыв случился на судне в районе иракского порта в Басре.

Танкер не принадлежит Ираку. Данных о том, кем он был атакован, пока нет.

Ситуация в Персидском заливе и Ормузском проливе резко обострилась после начала США и Израилем военной операции против Ирана.

7 марта Иран атаковал нефтяной танкер Louise в Персидском заливе.

В этот же день сообщалось, что популярный пляж Хиккадува на Шри-Ланке оказался загрязнен нефтью. Нефтяные пятна прибило к берегам островного государства после того, как в Ормузском проливе близ города Маската иранские ракеты поразили танкер MKD Vyom, идущий под флагом Маршалловых островов и перевозивший сырую нефть.

Ранее США пригрозили Ирану мощным ударом в случае закрытия Ормузского пролива.