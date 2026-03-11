Трамп ответил на вопрос о причастности США к удару по школе для девочек в Иране

Трамп заявил, что ему неизвестно об итогах расследования удара по школе в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не знает об итогах расследования удара по школе в Иране, которое показало причастность к этому американских военных. Слова главы Белого дома приводит РИА Новости.

«Я об этом не знаю», — сообщил он в ответ на вопрос, признает ли США ответственность за инцидент.

11 марта газета The New York Times опубликовала предварительные результаты расследования, которые показали, что военные США несут ответственность за удар по начальной школе для девочек в иранском Минабе. По данным NYT, удар по школе был нанесен американской ракетой Tomahawk из-за ошибки в целеуказании. Отмечается, что целью США была соседняя военная база Ирана. Однако из-за устаревших разведданных, удар был нанесен по школе.

До этого Трамп обвинил Иран в обстреле собственной школы. По словам американского лидера, иранские военные «очень неточные со своими боеприпасами». Также он отметил, что они являются «единственной стороной, которая бьет по гражданскому населению».

Глава Пентагона Пит Хегсет также заявил, что Соединенные Штаты никогда не бьют по гражданским объектам.

Удар по школе для девочек в Минабе был нанесен 28 февраля — в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. 3 марта в Иране похоронили учениц школы. Иранские власти обвинили в случившемся США и Израиль.

Ранее Захарова назвала циничным и жестоким удар по школе в Иране.