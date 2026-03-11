«Старик Хоттабыч отдыхает»: в Госдуме возмутились декабрьским зарплатным феноменом

Декабрьский рост средней зарплаты россиян на 40 тысяч рублей связан с премиями топ-менеджмента, а не улучшением благосостояния населения. Об этом «Газете.Ru» заявил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Люди не могут прийти в себя от очередной сенсации от Росстата. Оказалось, за декабрь средняя зарплата в стране выросла более чем на 40 тысяч и сейчас составляет примерно 140 тысяч рублей. Старик Хоттабыч и граф Калиостро отдыхают. Хотя декабрьский феномен объясняется просто: топ-менеджеры, члены советов директоров, прочая подобная публика решила себя побаловать к Новому году: понавыписывали себе премий, повысили оклады. А Росстат все это послушно учел и вывел удивительную цифру, о которой большинство граждан и мечтать не смеет. Так что такой рост средней зарплаты демонстрирует усиление социального неравенства в стране, а вовсе не повышение народного благосостояния», — заявил он.

По мнению Миронова, для оценки доходов населения надо ориентироваться на показатель медианной зарплаты.

«Медиана — это когда половина работников получает больше этого значения, а другая меньше. По независимым оценкам сегодня это около 60 тысяч рублей. Сейчас примерно такую сумму «стоит» научно-обоснованная потребительская корзина, которую мы вместе со специалистами РАН представили в 2019 году. Именно поэтому мы настаиваем, чтобы МРОТ сегодня составлял 60 тысяч рублей. Но пока это та самая медиана, которая показывает, что половина наших граждан получает меньше минимума необходимого для полноценной жизни. Вот это реальность, в которой мы живем, и которую обязаны изменить», — подчеркнул депутат.

До этого Росстат сообщил, что в декабре 2025 года среднемесячная зарплата в России составила 139 727 рублей, что более чем на 40 тысяч рублей превышает показатель предыдущего месяца.

Управляющий партнер HR агентства А2 Алексей Чихачев объяснял «Газете.Ru», что показатель ведомства считается по фонду начисленной зарплаты, деленному на среднесписочную численность работников, и включает оклады, премии, надбавки и другие начисления. По его словам, среднемесячная номинальная начисленная зарплата не дает понимания, сколько реально получает типичный работник.

