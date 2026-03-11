Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

«Старик Хоттабыч отдыхает»: в Госдуме возмутились декабрьским зарплатным феноменом

Депутат Миронов заявил, что рост средней зарплаты россиян в декабре связан с премиями
Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

Декабрьский рост средней зарплаты россиян на 40 тысяч рублей связан с премиями топ-менеджмента, а не улучшением благосостояния населения. Об этом «Газете.Ru» заявил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Люди не могут прийти в себя от очередной сенсации от Росстата. Оказалось, за декабрь средняя зарплата в стране выросла более чем на 40 тысяч и сейчас составляет примерно 140 тысяч рублей. Старик Хоттабыч и граф Калиостро отдыхают. Хотя декабрьский феномен объясняется просто: топ-менеджеры, члены советов директоров, прочая подобная публика решила себя побаловать к Новому году: понавыписывали себе премий, повысили оклады. А Росстат все это послушно учел и вывел удивительную цифру, о которой большинство граждан и мечтать не смеет. Так что такой рост средней зарплаты демонстрирует усиление социального неравенства в стране, а вовсе не повышение народного благосостояния», — заявил он.

По мнению Миронова, для оценки доходов населения надо ориентироваться на показатель медианной зарплаты.

«Медиана — это когда половина работников получает больше этого значения, а другая меньше. По независимым оценкам сегодня это около 60 тысяч рублей. Сейчас примерно такую сумму «стоит» научно-обоснованная потребительская корзина, которую мы вместе со специалистами РАН представили в 2019 году. Именно поэтому мы настаиваем, чтобы МРОТ сегодня составлял 60 тысяч рублей. Но пока это та самая медиана, которая показывает, что половина наших граждан получает меньше минимума необходимого для полноценной жизни. Вот это реальность, в которой мы живем, и которую обязаны изменить», — подчеркнул депутат.

До этого Росстат сообщил, что в декабре 2025 года среднемесячная зарплата в России составила 139 727 рублей, что более чем на 40 тысяч рублей превышает показатель предыдущего месяца.

Управляющий партнер HR агентства А2 Алексей Чихачев объяснял «Газете.Ru», что показатель ведомства считается по фонду начисленной зарплаты, деленному на среднесписочную численность работников, и включает оклады, премии, надбавки и другие начисления. По его словам, среднемесячная номинальная начисленная зарплата не дает понимания, сколько реально получает типичный работник.

Ранее стало известно, кто получает самые высокие зарплаты в РФ.

 
Теперь вы знаете
Топ-9 наиболее дерзких операций иранского КСИР, о которых вы вряд ли слышали
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!