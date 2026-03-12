Назван неочевидный фактор ускоренного старения

Люди, в окружении которых есть постоянно создающие стресс знакомые или родственники, могут стареть быстрее на клеточном уровне. К такому выводу пришли ученые, проанализировав влияние сложных социальных отношений на биологический возраст человека. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences) (PNAS.

Ученые использовали данные проекта Person-to-Person Health Interview Study, в котором участвовали 2345 взрослых жителей американского штата Индиана. Участники описывали свой круг общения и указывали людей, которые часто создают им проблемы или вызывают стресс. Исследователи назвали таких людей «раздражителями».

Чтобы оценить биологическое старение, у участников брали образцы слюны и анализировали их с помощью так называемых эпигенетических часов. Эти методы изучают метилирование ДНК — химические изменения, которые регулируют активность генов и позволяют оценить биологический возраст организма.

Анализ показал, что наличие таких стрессовых людей в ближайшем окружении связано с более быстрым клеточным старением. Каждый дополнительный «раздражитель» в социальной сети человека ассоциировался с увеличением биологического возраста примерно на девять месяцев и ускорением темпа старения примерно на 1,5%.

По словам ученых, на первый взгляд эффект может казаться небольшим, однако со временем такие изменения накапливаются. Для сравнения, влияние одного такого стрессового человека соответствует примерно 13–17% эффекта, который оказывает курение на показатели биологического старения.

Наиболее сильная связь наблюдалась в случаях, когда источником стресса выступал член семьи. Исследователи предполагают, что это связано с тем, что от семейных отношений сложнее дистанцироваться, чем, например, от дружеских.

Кроме ускоренного старения ученые обнаружили и другие негативные последствия. Люди, сообщавшие о большем количестве стрессовых отношений, чаще имели повышенные уровни воспаления в организме, более высокий индекс массы тела, а также чаще страдали от депрессии и тревожности.

По мнению авторов работы, хронический межличностный стресс может постоянно активировать системы реакции на стресс, вызывая выделение гормонов, которые со временем повреждают ткани и органы.

В дальнейшем ученые планируют провести долгосрочные исследования, чтобы проследить, как изменения в отношениях влияют на темпы старения со временем, а также изучить конкретные эпигенетические механизмы, связанные с хроническим межличностным стрессом.

