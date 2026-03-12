Россиян предупредили, какие схемы мошенничества будут популярны в 2026 году

ИБ-эксперт Морев: мошенники в 2026 году будут красть профили ИИ-помощников

В 2026-м злоумышленники продолжат усложнять схемы обмана пользователей приложений. О том, какие инструменты и подходы будут применять для кибератак, «Газете.Ru» рассказал Дмитрий Морев, директор по информационной безопасности RuStore.

Одной из самых опасных схем мошенничества станет кража профилей персональных ИИ-помощников. За 2025 год объем информации, передаваемой в публичные ИИ-сервисы, вырос в 30 раз, поэтому такие системы являются привлекательной целью для хакеров.

«Ранее злоумышленники фокусировались на краже паролей, но теперь вредоносные программы будут целенаправленно искать файлы с конфигурациями ИИ-агентов. Мошенники планируют не только похищать данные, но и модифицировать системные промпты, что позволит использовать помощников для выполнения скрытых задач, например, подмены платежных реквизитов или передачи конфиденциальной информации», — объяснил эксперт.

Помимо этого, мошенники активно будут использовать искусственный интеллект для ускоренного создания новых версий вредоносных программ и для сложной обфускации (запутывания) кода, что сделает его более трудноуловимым.

Особое внимание стоит обратить на новые точки контакта с пользователями. В последнее время мошенники начинают использовать мини-приложения, голосовых помощников и внутриигровые покупки, чтобы заманить людей в ловушку. Один из примеров — поддельные предложения о бесплатном доступе к популярным зарубежным ИИ-сервисам, где злоумышленники могут украсть учетные данные или заставить пользователей перевести деньги», — добавил специалист.

Для эффективной защиты от мошенников в 2026 году необходимо внедрять новые технологии и алгоритмы проверки.

«Помимо автоматизированных инструментов важно применять и ручные проверки, когда специалист скачивает приложение и проверяет контент и функции в нем. Такая комплексная защита позволяет не пропускать опасное ПО», — комментирует Морев.

Чтобы избежать мошенничества, не передавайте личные и конфиденциальные данные в ИИ-агенты, внимательно проверяйте сторонние сайты, которые предлагают установить бесплатную нейросеть, а также скачивайте приложения только из проверенных источников.

