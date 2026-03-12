Размер шрифта
У низкого уровня тестостерона выявили неожиданную опасность

Journal of Urology: низкий уровень тестостерона провоцирует рост рака простаты
NMK-Studio/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Онкологического центра MD Anderson при Техасском университете обнаружили, что у пациентов с раком простаты и низким уровнем тестостерона повышен риск перехода заболевания в более агрессивную форму. Работа опубликована в журнале Journal of Urology.

Сегодня для мужчин с ранними стадиями рака простаты часто применяется стратегия активного наблюдения. Врачи регулярно контролируют состояние пациента и начинают лечение только в случае признаков прогрессирования болезни. Такой подход позволяет избежать или отложить хирургическое вмешательство и другие методы терапии. Однако одной из главных задач остается определение пациентов, у которых заболевание может развиваться быстрее.

«Активное наблюдение — безопасный и эффективный вариант для многих мужчин с ранним раком простаты. Но важно понимать, у кого выше риск прогрессирования заболевания», — отметил ведущий автор исследования, доцент урологии и специалист по медицинским неравенствам Джастин Грегг.

В работе ученые проанализировали клинические и патологические данные более чем 900 мужчин, находившихся под активным наблюдением. Исследователи оценивали исходный уровень тестостерона и отслеживали дальнейшее течение заболевания.

Результаты показали, что у пациентов с низким уровнем тестостерона — 300 нанограммов на децилитр и ниже — значительно чаще происходило прогрессирование болезни до грейд-группы 3 и выше, что считается признаком более агрессивной формы рака простаты.

Связь сохранялась даже после учета других факторов риска, включая возраст пациентов, уровень простат-специфического антигена, индекс массы тела, а также плотность и размер опухоли.

Авторы исследования подчеркивают, что полученные данные не означают, что низкий тестостерон напрямую вызывает агрессивный рак. Скорее, он может служить дополнительным биомаркером, позволяющим точнее оценивать риск прогрессирования заболевания.

По мнению исследователей, учет уровня тестостерона при постановке диагноза может помочь врачам более точно определять стратегию наблюдения и частоту обследований для пациентов.

При этом ученые отмечают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить полученные результаты и определить, насколько надежно уровень тестостерона может использоваться для прогнозирования течения болезни у конкретных пациентов.

Ранее был назван неочевидный способ снизить риск развития диабета.

 
