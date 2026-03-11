Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»

На 82-м году жизни скончался заслуженный артист России Валерий Бочкин. О смерти актера сообщил Санкт-Петербургский детский драматический театр «На Неве», где он служил на протяжении многих лет.

В театре уточнили, что Бочкин ушел из жизни 7 марта после продолжительной болезни. Как сообщили aif.ru в окружении артиста, причиной его смерти стал инсульт. О дате и месте похорон пока не сообщается.

Артист родился 21 июня 1944 года. После окончания ГИТИС в 1973 году он начал служить в Театре на Литейном, а затем перешел в Молодежный театр на Фонтанке. С 1991 года его творческая жизнь неразрывно была связана с Театром Сказки «На Неве», где он исполнил более 30 ролей. В частности, он сыграл королей в «Золушке» и «Приключениях кота в сапогах», Каа в «Маугли» и Сказочника в «Дюймовочке».

Кроме работы в театре актер снимался в кино, его фильмография насчитывает более 50 картин. Среди наиболее известных работ роли в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург». Также Бочкин активно занимался режиссерско-педагогической деятельностью, передавая опыт молодому поколению.

