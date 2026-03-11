Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Культура

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»

В Петербурге скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Валерий Бочкин
Кадр сериала «Улица разбитых фонарей 5»

На 82-м году жизни скончался заслуженный артист России Валерий Бочкин. О смерти актера сообщил Санкт-Петербургский детский драматический театр «На Неве», где он служил на протяжении многих лет.

В театре уточнили, что Бочкин ушел из жизни 7 марта после продолжительной болезни. Как сообщили aif.ru в окружении артиста, причиной его смерти стал инсульт. О дате и месте похорон пока не сообщается.

Артист родился 21 июня 1944 года. После окончания ГИТИС в 1973 году он начал служить в Театре на Литейном, а затем перешел в Молодежный театр на Фонтанке. С 1991 года его творческая жизнь неразрывно была связана с Театром Сказки «На Неве», где он исполнил более 30 ролей. В частности, он сыграл королей в «Золушке» и «Приключениях кота в сапогах», Каа в «Маугли» и Сказочника в «Дюймовочке».

Кроме работы в театре актер снимался в кино, его фильмография насчитывает более 50 картин. Среди наиболее известных работ роли в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург». Также Бочкин активно занимался режиссерско-педагогической деятельностью, передавая опыт молодому поколению.

Ранее звезда фильма «Охотники за привидениями» умерла от рака.

 
Теперь вы знаете
Топ-9 наиболее дерзких операций иранского КСИР, о которых вы вряд ли слышали
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!