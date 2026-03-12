Размер шрифта
Украинский спортсмен повернулся спиной во время исполнения российского гимна

Украинский борец Костюк повернулся спиной к флагам при исполнении гимна России
Gleb Garanich/Reuters

Украинский спортсмен Артур Костюк повернулся спиной к флагам во время исполнения гимна России на молодежном чемпионате Европы по борьбе в Сербии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Георгий Брюсов.

Во время исполнения российского гимна Костюк сошел с пьедестала и развернулся спиной к флагам, тем самым проявив неуважение и к флагу своей страны. Это произошло, несмотря на вмешательство технического делегата Международной федерации борьбы (UWW).

Брюсов от имени Федерации спортивной борьбы России обратился к техническому делегату UWW с требованием рассмотреть и дать оценку этому эпизоду, чтобы избежать его повторения.

Молодежный чемпионат Европы в сербском Зренянине является первым крупным международным турниром с 2021 года, на котором российские спортсмены соревнуются с флагом и гимном.

18 февраля министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что украинские представители не поедут на Паралимпийские игры в Италию из-за допуска российских к соревнованиям под национальными флагами.

Ранее сообщалось, что Олимпийские игры в 2026 году оказались для Украины худшими в истории.

 
