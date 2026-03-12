Эррол Маск в апреле выступит в Москве на конференции Blockchain Forum

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол выступит на конференции Blockchain Forum 2026, которая пройдет в Москве в апреле. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Эррол Маск заявлен как один из ведущих спикеров. Всего в программе заявлено более 200 спикеров и выставка с участием около 250 криптокомпаний.

16-й Blockchain Forum пройдет 14-15 апреля. Организаторы называют его крупнейшим в СНГ международным событием в сфере криптовалют, майнинга и Web3. Форум пройдет в павильоне Крокус Экспо. Организаторы ожидают участия более 20 тыс. участников из 100 стран.

В ноябре прошлого года отец Илона Маска в интервью российским СМИ заявил, что Москва является лучшим городом в мире, при этом многие столицы западных стран переживают упадок.

По его словам, многие из западных городов превратились в места третьего мира, в них наблюдаются проблемы с мусором и грязью, а также плохое управление.

Ранее отец Илона Маска пожаловался на запрет мнения о России в Британии.