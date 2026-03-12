Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Трамп намерен «немного сократить» нефтяной резерв США, чтобы сбить цены

Трамп допустил использование нефти из стратегического запаса для снижения цен
Jacquelyn Martin/AP

Американский президент Дональд Трамп в интервью WCNC допустил, что США используют часть своего стратегического резерва нефти, чтобы снизить стоимость бензина в стране.

Глава государства отметил, что один раз ему уже удалось наполнить резерв и он сможет сделать это снова.

«Прямо сейчас мы немного сократим [резерв], и это собьет цены [на бензин]», — сказал лидер.

Накануне цена нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла более чем на 5% на фоне американо-израильской военной операции против Ирана. За день до этого фьючерсы на Brent снизились более чем на 7%. Так рынок отреагировал на заявления политика о том, что война с Исламской Республикой может завершиться «очень скоро».

В связи с происходящим немецкая газета Berliner Zeitung написала, что телефонный разговор американского лидера и президента РФ Владимира Путина 9 марта мог быть связан с осознанием Трампом ошибки из-за роста цен на нефть после атак на Иран.

Ранее Иран и США назвали условия для переговоров о мире.

 
Теперь вы знаете
Полным россиянам и курильщикам могут повысить взносы по ОМС. Как их начисляют сейчас
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!