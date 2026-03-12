Трамп намерен «немного сократить» нефтяной резерв США, чтобы сбить цены

Американский президент Дональд Трамп в интервью WCNC допустил, что США используют часть своего стратегического резерва нефти, чтобы снизить стоимость бензина в стране.

Глава государства отметил, что один раз ему уже удалось наполнить резерв и он сможет сделать это снова.

«Прямо сейчас мы немного сократим [резерв], и это собьет цены [на бензин]», — сказал лидер.

Накануне цена нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла более чем на 5% на фоне американо-израильской военной операции против Ирана. За день до этого фьючерсы на Brent снизились более чем на 7%. Так рынок отреагировал на заявления политика о том, что война с Исламской Республикой может завершиться «очень скоро».

В связи с происходящим немецкая газета Berliner Zeitung написала, что телефонный разговор американского лидера и президента РФ Владимира Путина 9 марта мог быть связан с осознанием Трампом ошибки из-за роста цен на нефть после атак на Иран.

Ранее Иран и США назвали условия для переговоров о мире.