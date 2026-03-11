Совбез ООН не принял российскую резолюцию по Ближнему Востоку

Соединенные Штаты наложили вето на предложенный Россией проект резолюции Совета Безопасности ООН с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости.

За российскую резолюцию проголосовали Китай, Пакистан и Сомали, США и Латвия выступили против, девять стран воздержались.

Разработанный РФ документ призывал все стороны конфликта к немедленному прекращению военных действий в регионе и за его пределами и возвращению к дипломатическим переговорам. В нем подчеркивалось важность обеспечения безопасности всех государств Ближнего Востока и осуждались все атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру.

11 марта Совет Безопасности ООН принял резолюцию Бахрейна, осуждающую атаки Ирана на арабские страны. Документ поддержали 13 из 15 членов Совбеза. Россия и Китай от голосования воздержались.

В этот же день президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил, что военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против Ирана может привести к подрыву мирового порядка и глобальной безопасности.

Ранее РФ обсудила со странами Персидского залива проект урегулирования конфликта в регионе.