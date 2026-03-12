«Буде-Глимт» разгромил «Спортинг» в Лиге чемпионов

Норвежский «Буде-Глимт» разгромил лиссабонский «Спортинг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Буде и завершилась со счетом 3:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Сондре Брунстад, Оле-Дидрик Бломберг и Каспер Хег. Российский голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ответная игра пройдет в столице Португалии 17 марта. Стартовый свисток на стадионе «Жозе Алваладе» прозвучит в 23:00 по московскому времени.

2 февраля президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран. Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.

