«Реал» разгромил «Манчестер Сити» благодаря хет-трику Вальверде, Винисиус не забил пенальти

Мадридский «Реал» разгромил «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «сливочных» — «Сантьяго Бернабеу» — и завершилась со счетом 3:0. «Газета.Ru» провела подробную текстовую онлайн-трансляцию матча.

Капитан «Реала» Федерико Вальверде оформил хет-трик. Уругвайский полузащитник открыл счет на 20-й минуте: Тибо Куртуа вынес мяч на Вальверде, который одним движением обыграл Нико О'Райли, ворвался в штрафную, прокинул мяч мимо Джанлуиджи Доннаруммы, а затем направил его в пустые ворота с острого угла — 1:0.

На 27-й минуте Вальверде забил второй мяч. Винисиус прорвался по левому флангу и отдал передачу в штрафную «Ман Сити». Мяч рикошетом от Рубена Диаша отскочил к Вальверде, который идеально пробил с левой ноги в дальний угол — 2:0.

На 42-й минуте Вальверде установил окончательный счет встречи: Браим Диас забросил мяч в штрафную, где уругвайский полузащитник одним движением перекинул мяч над Марком Гехи, а затем расстрелял дальний угол ворот — 3:0.

На 58-й минуте Винисиус мог сделать счет 4:0, но не реализовал пенальти, который сам же и заработал. Бразилец слабо пробил в правый нижний угол ворот, и Доннарумма отбил мяч.

Ответный матч состоится во вторник, 17 марта, в 23.00 мск на стадионе «Манчестер Сити» — «Этихаде».

Ранее «Арсенал» вырвал ничью у «Байера» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.