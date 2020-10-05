В Великих Луках рассказали о состоянии потерявших сознание школьников

Школьники, почувствовавшие недомогание во время торжественной линейки в Великих Луках, остаются в больнице. Об этом заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, ее комментарий опубликован в Telegram-канале региона.

Две девочки были доставлены в отделение реанимации, в настоящее время их жизни ничто не угрожает, отметила Емельянова. Остальные дети также находятся под наблюдением врачей. У школьников наблюдается положительная динамика, симптомы недомогания прошли, подчеркнула замглавы региона.

Днем 5 октября в школе №7 прошла торжественная линейка по случаю присвоения школе имени офицера-пограничника Антона Злобина. Во время мероприятия 13 детей из разных классов почувствовали себя плохо, некоторые из них потеряли сознание.

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