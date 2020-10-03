Два российских аэропорта проверят из-за несоблюдения масочного режима

Транспортная прокуратура начала проверку из-за несоблюдения пассажирами и сотрудниками международных аэропортов Челябинска и Магнитогорска масочного режима. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

«По факту несоблюдения режима ограничительных мероприятий в период распространения COVID-19 Челябинской и Карталинской транспортными прокуратурами совместно с привлечением специалистов Роспотребнадзора проводится проверка», — сообщили в прокуратуре.

Как отметили в прокуратуре, видеозаписи с камер в аэропортах показали, что сотрудники воздушных гаваней свободно пускали в здания посетителей без масок.

В Челябинской области масочный режим действует с 12 мая.

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