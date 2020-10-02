Доктор Мясников ответил на обвинения Навального в адрес омских медиков

Доктор и телеведущий Александр Мясников прокомментировал обвинения Алексея Навального в адрес омских врачей, передает РИА «Новости».

Мясников подчеркнул, что блогер должен ответить по закону за «клевету и оскорбления» в адрес медиков, которые спасли ему жизнь.

По словам телеведущего, намеки Навального на то, что медики омской больницы желали ему смерти, демонстрируют отсутствие у блогера совести.

Ранее Навальный обвинил медиков из Омска в неоказании ему «адекватной медицинской помощи».

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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