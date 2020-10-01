На Камчатке запретят гелиевые воздушные шарики
Бернст Ю.
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Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что в ближайшее время в регионе введут мораторий на использование гелиевых воздушных шариков, передает РИА «Новости».
«Потому что экологи говорят о том, что больше всего птиц гибнет именно от гелиевых шариков, которые находят в сотнях километрах от Петропавловска, в желудках птиц. А ведь птицы — это одно из наших богатств», — сказал Солодов.
Он отметил, что такие несложные инициативы, как отказ от воздушных шариков и пластиковых пакетов, заставят людей заботиться о природе. Губернатор также намерен продвигать в крае раздельный сбор мусора.
«Тогда, я думаю, все наши города будут преображаться», — заключил Солодов.
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