Гинцбург: правильно привитый от COVID-19 человек не может быть его переносчиком

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что привитый от нового типа коронавируса COVID-19 человек не может являться переносчиком инфекции. Об этом сообщает радио «Вести FM».

По его словам, если человек был правильно привит, то у него вырабатываются антитела, которые нейтрализуют вирус.

Глава центра им. Гамалеи отметил, что существует вероятность того, что организм человека не ответит на вакцину по каким-то причинам. Он уточнил, что такой вариант развития событий возможен у 5 — 10% людей.

Гинцбург подчеркнул, что в таком случае, несмотря на прохождение вакцинации, человек может стать переносчиком инфекции.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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