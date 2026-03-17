Российские военные взяли под контроль новые территории Днепропетровской области

Марочко: ВС РФ взяли под контроль два обширных участка Днепропетровской области

Российские военнослужащие взяли под контроль два обширных участка в Днепропетровской области, несмотря на сопротивление Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«У нас есть два обширных участка, на которых мы закрепились и установили контроль. Это западнее населенного пункта Селидово — крайняя точка Новолатовка - и северо-западнее населенного пункта Великая Новоселовка - здесь самый крайний участок, Алексеевский район», — сообщил он.

Марочко добавил, что именно этот участок у Великой Новоселовки пытаются отбить украинские военные, контратакуя «продолжительное время».

Как накануне сообщал начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, в Днепропетровской области подразделения группировки войск «Центр» создают «полосу безопасности», боевые действия ведутся за Новопавловку и Новоподгороднее.

Ранее российские бойцы показали трофеи из бункера в Днепропетровской области.