Стало известно, что грозит студентке, которая пыталась убить человека по указке мошенников

Студентке из Москвы, подозреваемой в покушении на 59-летнюю женщину по заданию мошенников, грозит 15 лет лишения свободы, рассказал «Газете.Ru» юрист, руководитель столичного Центра правопорядка Александр Хаминский.

«Вне зависимости от заблуждения задержанной о мотивах своих действий, это никак не повлияет на тот факт, что она планировала хладнокровное убийство. Столичный СК уже возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Вменяемое преступление относится к категории особо тяжких преступлений и предусматривает наказание до двадцати лет лишения свободы. Однако срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания. Таким образом, задержанной в совершении преступления грозит до 15 лет лишения свободы», — сказал эксперт.

17 марта стало известно, что в Москве задержали 20-летнюю девушку, подозреваемую в покушении на убийство. По данным следствия, мошенники убедили студентку, что она — «внештатный сотрудник правоохранительных органов» и участвует в операции по выявлению иноагентов и врагов российского государства. В середине марта ей дали задание — убить 59-летнюю женщину. Девушка была вооружена перцовым баллончиком и молотком.

Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина подала иск к мошенникам на 176 млн рублей.