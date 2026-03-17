Женщине продали лису под видом щенка

В Китае женщине продали лисенка под видом дорогого щенка, пишет Mirror.

Китаянка, по ее словам, была шокирована, узнав, что питомец, которого она приобрела как щенка, на самом деле является лисой. Женщина заплатила за него около $200. Покупательница объяснила, что продавец уверял, что это японский шпиц.

Однако спустя несколько месяцев хозяйка животного начала замечать странности: «щенок» перестал есть собачий корм, не лаял, а его морда стала более острой, шерсть — гуще, а хвост — заметно длиннее, чем у обычной собаки.

Подозрения усилились, когда другие владельцы собак в парке начали говорить, что её питомец больше похож на лису, а их животные проявляли страх. Окончательно сомнения развеялись после консультации со специалистом из зоопарка.

Эксперт подтвердил, что животное действительно является домашней лисой. По его словам, с возрастом у таких животных усиливается характерный запах, а размеры продолжают увеличиваться.

После этого китаянка решила передать животное в зоопарк, где ему обеспечат подходящие условия содержания и питание. Перед размещением в вольере лиса пройдет обязательный карантин.

