Трамп заявил о разочаровании в британском премьере

Президент США Дональд Трамп заявил о своем разочаровании в британском премьер-министре Кире Стармере из-за его отказа помогать в конфликте с Ираном. Слова политика приводит пресс-служба Белого дома.

«К сожалению, Кир Стармер не Уинстон Черчилль», — сказал Трамп во время своей встречи с премьером Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.

Американский лидер отметил ,что у Британии была возможность отправить два авианосца на Ближний Восток.

До этого Трамп называл Стармера неудачником в связи с его нерешительной позицией по конфликту на Ближнем Востоке. Глава США выразил уверенность, что у председателя правительства Соединенного королевства «больше нет будущего».

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана, атаковав множество городов Исламской Республики. В ответ Тегеран выпустил ракеты и беспилотники по американским базам на Ближнем Востоке и территории еврейского государства.

Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава государства Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности на Ближнем Востоке. В том числе российский лидер пообещал коллегам из арабских стран передать Ирану озабоченность ударами по их инфраструктуре.

Ранее британский премьер рассказал о разработке плана по разблокировке Ормузского пролива.