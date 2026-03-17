Трамп предупредил президента Франции о его «скорой отставке»

Президент Франции Эммануэль Макрон «очень скоро покинет свой пост». Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме, сообщает телеканал C-Span.

«Очень скоро он (Макрон. — «Газета.Ru») покинет свой пост», — сказал Трамп, комментируя по просьбе журналистов отказ французского лидера от поддержки возможных военных действий Соединенных Штатов в Ормузском проливе.

17 марта Макрон, чей президентский срок истечет только в мае 2027 года, заявил в ходе национального Совета по обороне, что Франция не станет принимать участие в каких-либо операциях по разблокировке Ормузского пролива.

Иран в связи с атаками со стороны Израиля и США объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из основных нефтяных маршрутов в мире. Исламская Республика распространила запрет на проход на все суда, включая коммерческие корабли и танкеры. На этом фоне трафик в стратегическом коридоре почти полностью остановился. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть. Президент РФ Владимир Путин спрогнозировал, что добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что Макрон «никому не нужен».