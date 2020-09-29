Голикова рассказала об основной причине заражения коронавирусом

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что большинство людей с коронавирусом считают, что заразились из-за несоблюдения «масочного режима». Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня, по данным опросов, которые мы проводим, 80-85% заболевших говорят о том, что причиной заболевания является несоблюдение ими масочного режима и участие в массовых мероприятиях», — сказала она в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

По последним данным, в России зафиксировано 1 167 805 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 952 399 пациентов, умерли 20 545.

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