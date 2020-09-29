В Приморье начали проверку после смерти выпавшей из окна больницы женщины

Следователи проводят проверку в Приморском крае по факту трагической смерти одной из пациенток больницы для лечения больных коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя СУ СК России по региону.

28 сентября одна из пациенток выпала из окна третьего этажа Владивостокской клинической больнице № 4.

По данным СМИ, после случившегося медики нашли в вещах погибшей записку, содержание которой не разглашается по этическим соображениям.

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