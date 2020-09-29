Более 24,6 млн россиян привились от гриппа

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Прививку от гриппа сделали уже более 24,6 миллиона россиян, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Этот показатель составляет 16,8% от численности населения страны.

1 сентября во всех субъектах России началась прививочная кампания против гриппа.

На данный момент эпидемические пороги незначительно превышены в 20-ти субъектах.

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