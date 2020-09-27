В Подмосковье обрушился надземный переход

В районе подмосковного Ступина обрушился надземный переход. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Происшествие произошло на территории промзоны в деревне Сидорово.

В результате пострадали шесть человек.

На место выехали спасатели и специалисты для установления причин ЧП.

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