Связанное с COVID-19 исследование в Миннесоте прервали из-за расизма

В американском штате Миннесота было приостановлено исследование, целью которого было определение воздействия нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает издание Time.

В роли кураторов исследования выступили Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Прерванное исследование называлось «Оценка реагирования общества на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения» и было запланировано в период с 14 по 30 сентября.

CDC отмечает, что причиной приостановки проекта стала серия тревожных инцидентов. Сотрудник бюро по охране здоровья департамента здравоохранения Миннесоты Дэн Хафф уточнил, что в частности команда исследования, которая состояла из темнокожих специалистов, подвергалась расовым оскорблениям.

По миру прокатилась волна протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, которого 25 мая задержали сотрудники полиции Миннеаполиса, штат Миннесота. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.

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