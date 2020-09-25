Выигравшую выборы уборщицу выдвинули на Нобелевскую премию

Марина Угодская, уборщица из Костромской области, которая победила на выборах главы Повалихинского сельского поселения, выдвинута на Нобелевскую премию мира. С такой инициативой выступила газета «Московский комсомолец».

Издание отмечает, что решило поставить «журналистский эксперимент», чтобы проверить, насколько сложно предложить кандидатуру человека на соискательство награды.

Журналисты газеты выяснили, что подать заявку могут не все, но такая возможность есть у широкого круга лиц, в частности у профессоров, доцентов истории, социальных наук, права, философии, теологии и религии, ректоров университетов.

Автор статьи рассказал, что выдвинул Угодскую на премию с формулировкой «молодая женщина выиграла местные выборы в России, доказав всему миру, что именно человек труда имеет право и должен осуществлять государственное управление».

Ранее стало известно, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп выдвинуты на Нобелевскую премию мира — 2021.

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