Возможного убийцу девятилетней девочки под Нижним Новгородом снова подозревают в убийстве

Мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, тело которой было ранее найдено в Нижегородской области, подозревают в еще одном убийстве. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Следственное управление СК по региону.

«Днем 24 сентября в доме по улице Державина в городе Бор подозреваемый в ходе ссоры с местной жительницей избил потерпевшую и нанес ей удары молотком по голове. От полученных телесных повреждений 46-летняя женщина скончалась», — говорится в сообщении.

Отмечается, что убийство девочки произошло в этот же день.

Как сообщалось, в настоящее время с подозреваемым мужчиной 1986 года рождения работают следователи, расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального управления СК.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области обнаружили тело пропавшей девятилетней девочки. В четверг, 24 сентября, она вышла из школьного автобуса в поселке Неклюдово Борского района, однако домой не вернулась.

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