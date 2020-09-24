Под Ростовом горят 7 гектаров камыша
Карина Казанцева
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Около города Батайска Ростовской области горят 7 гектаров камыша, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
«В 16:59 пожар локализован по всем участкам на площади 7 гектаров», — сказали в МЧС.
В ведомстве отметили, что угрозы распространения огня нет. Вертолет Ка-32 МЧС сбросил на огонь 70 тонн воды.
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