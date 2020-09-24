В Москве впервые с июня выявили больше 1000 случаев COVID-19 за сутки

В Москве впервые с 23 июня выявили больше 1000 случаев коронавируса за сутки. Об этом сообщает столичный оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Так, за прошедший день инфекцию зафиксировали у 1050 человек.

Общее число заразившихся за весь период пандемии составляет 280 408, выздоровели 241 656 пациентов, скончались 5 115.

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