СМИ: в Новой Москве рядом с телом сына и матери нашли предсмертную записку

В Новой Москве сын убил мать, после чего покончил с собой. Как сообщает Telegram-канал 112, погибшие написали совместную предсмертную записку.

Там мужчина рассказал, что был доведен до отчаяния решением снести его дом.

На месте работают следователи. Обстоятельства гибели мужчины и его матери устанавливаются.

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