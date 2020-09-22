СМИ: в Новой Москве рядом с телом сына и матери нашли предсмертную записку
Максимс Краюшкинс
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В Новой Москве сын убил мать, после чего покончил с собой. Как сообщает Telegram-канал 112, погибшие написали совместную предсмертную записку.
Там мужчина рассказал, что был доведен до отчаяния решением снести его дом.
На месте работают следователи. Обстоятельства гибели мужчины и его матери устанавливаются.
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