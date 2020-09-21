В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки максимума по уровню заболеваемости COVID-19

Эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев назвал возможные сроки максимума уровня заболеваемости COVID-19 в России.

В эфире проекта «ЧЭЗNext» в Instagram РБК он сказал, что умеренного повышения уровня заболеваемости не миновать. Максимум, по его прогнозам, наступит где-то к середине ноября.

«Наверное, мы все-таки достигнем. Тем не менее, <...> такой ситуации, как была в марте, апреле, мае, все-таки, надеюсь, не повторится», — добавил Лебедев.

По его словам, для сдерживания роста числа заболевших в России важно продолжать соблюдать меры безопасности. «Все в наших руках <...> Вполне разумные шаги по защите — они есть. Это маски, это социальное дистанцирование, избегать без особой надобности каких-то коллективных мероприятий», — отметил он.

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