Генпроуратура РФ запросила у Франции и Швеции информацию по Навальному

Генпрокуратура РФ направила во Францию и Швецию запрос на информацию по инциденту с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«На основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 18 сентября 2020 года в компетентные органы Французской Республики и Королевства Швеция переданы соответствующие запросы о правовой помощи», ― говорится в сообщении.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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