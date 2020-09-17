Собянин связал увеличение числа заболевших COVID-19 с усилением диагностики

Рост числа случаев заражения коронавирусом в Москве связан с ростом числа проводимых тестов. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

«Если мы в прошлые периоды в день проводили около 40 тыс. (тестов), огромный объем, то сейчас объем ПЦР-тестирований достиг 66 тыс.», — сказал Собянин.

В общей сложности с начала пандемии в российской столице выздоровели 234 029 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, более 900 тыс. пациентов скончались. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

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