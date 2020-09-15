В Белоруссии начались клинические испытания российской вакцины от коронавируса

Во вторник, 15 сентября, в Белоруссии стартовали клинические испытания российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич.

По его словам, процедура испытаний начинается с момента знакомства с досье, выбора центров, где они будут проходить.

«Считайте, что клинические испытания пошли», --цитирует Пиневича «БелТА».

По его словам, клиническое использование вакцины начнется тогда, когда закончатся все процедуры, «когда все эксперты поставят свою подпись, когда мы будем уверены на 100%». На это, по его оценкам, может потребоваться около месяца.

«То есть к старту эпидсезона мы придем вооруженными», — уточнил он.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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