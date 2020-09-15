Второй горняк найден погибшим после обрушения на шахте в Кузбассе
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Горноспасатели в Кузбассе нашли тело второго горняка под завалами в шахте «Чертинская-Коксовая», передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
В понедельник, 14 сентября, там в результате внезапного выброса газа и угля произошло обрушение горной породы. Ранее сообщалось о гибели 37-летнего проходчика. О судьбе еще одного 52-летнего пострадавшего было неизвестно, велись поиски.
В результате поисково-спасательных мероприятий второй шахтер найден погибшим.
Всего в заборе находились четыре человека, двоим удалось самостоятельно выйти.
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